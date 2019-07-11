Как казахстанец получил роль в фильме Disney «Мулан»

Жайдарбек Кунгужинов

CA-NEWS (KZ) - Основатель и руководитель группы каскадеров Nomad Stunts, постановщик трюков, каскадер, актер из Казахстана Жайдарбек Кунгужинов рассказал о работе на проекте студии Disney «Мулан» и о том, в роли какого героя он появится на экране, передает Zakon.kz.

Съемки кинокартины «Мулан» проходили в Китае и Новой Зеландии. На проект студии Disney Жайдарбека пригласили в качестве каскадера и хорс-тренера. Он готовил лошадей для актеров и для трюков. Но в один момент ему выпал шанс сыграть одну из ролей.

«Продюсер фильма, с которым мы были знакомы еще со съемок сериала «Марко Поло» для Netflix, решил, что я хорошо справлюсь с ролью предводителя отряда «волков» – что-то вроде спецназа Бори Хана (эту роль исполняет Джейсон Скотт Ли). У меня три небольшие сцены, но в финальной битве я сражаюсь с актером Донни Йеном. Вообще, на эту роль был утвержден актер из Канады, который прошел кастинг, но в последний момент решили взять меня, так как продюсер был уверен, что я смогу сам выполнить все трюки – сложные проскоки, драки. Я думаю, что меня взяли, потому что я хорошо делаю трюки (смеется)», – рассказал Жайдарбек Кунгужинов.

В постановке трюков для фильма «Мулан» участвовали каскадеры из разных стран.

Как отмечает каскадер, в один момент хорс-мастер даже доверил ему площадку, на которой снимались все сложные трюки. В основном их осуществляли участники Nomad Stunts, а также каскадеры из Болгарии и Австралии.

«То, что на проекте Disney мне доверили такую ответственную работу на втором юните (проект снимали двумя юнитами, один юнит снимали в Китае, второй – в Новой Зеландии, где и работали Nomad Stunts – Прим. авт), было очень круто», – поделился эмоциями Жайдарбек Кунгужинов.

В состав группы Nomad Stunts, основанной в 2000 году, входят каскадеры из шести стран – Казахстана, Кыргызстана, Азербайджана, России, Канады и Австралии.

В активе группы такие фильмы, как «Мулан», «Томирис», «Неудержимые 2», «47 ронинов», «Конан Варвар», сериалы «Эртугрул», Marco Polo для Netflix и Warrior для HBO.

За время существования группы каскадерам Nomad Stunts удалось поработать с такими звездами мирового кинематографа, как Киану Ривз, Джет Ли, Джейсон Стетхэм, Сильвестр Сталлоне, Арнольд Шварценеггер, Брюс Уиллис, Колин Фаррел, Таданобу Асано, Боло Йен, Кэри-Хироюки Тагава, Шон Бин, Стивен Лэнг, Натан Джонс, Эд Харрис, Натали Портман, Дэнни МакБрайд, Кристиан Слейтер и др.

«На съемках «Мулан» нашу группу всегда держали обособленно от всех, выделяли качество нашей работы и всегда говорили – это Nomad Stunts. Наши парни делали все сложные трюки, стойки, проскоки – думаю, зрители оценят их в фильме», – заключил Кунгужинов.

В 2015 году Жайдарбек Кунгужинов был принят в Международную группу постановщиков трюков Hitz International. Благодаря этому каскадеры Nomad Stunts вошли в состав одной из лучших мировых каскадерских команд.

Он – номинант премии Мировой академии каскадеров «Таурус» за работу над российской картиной «Викинг» (2017 год, Лос-Анджелес, США), обладатель награды «За популяризацию спорта в кино» Международной академии боевых искусств (2013 год, Атлантик Сити, США), заслуженный деятель Республики Казахстан, кавалер ордена «Курмет».

Первый трейлер фильма-ремейка от Disney «Мулан» был опубликован студией 7 июля. Фильм является киноадаптацией культового мультфильма 1998 года «Мулан».

В центре сюжета история молодой бесстрашной девушки, которая выдаёт себя за мужчину, чтобы вступить в ряды армии, противостоящей северным захватчикам, надвигающимся на Китай.

Главную роль сыграла китайская актриса Лю Ифэй. В фильме также задействован известный актер и мастер боевых искусств Джет Ли.

Мировая премьера картины запланирована на 27 марта 2020 года.