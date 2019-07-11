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  11 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Крупный пожар произошел на Северной ТЭЦ в Мытищах (видео)

CA-NEWS (CA) -  Газовая станция высокого давления горит на территории ТЭЦ "Северная" в подмосковных Мытищах, существует угроза распространения огня. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

Как пишет РЕН ТВ, очевидцы сначала заметили вспышку, после чего возникло пламя. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.

По данным РИА Новости, при пожаре пострадали 8 человек.

Мытищинская ТЭЦ-27 "Северная" введена в эксплуатацию в 1992 году. Суммарная мощность станции - 1060 МВт. Основным топливом, используемым на станции, является природный газ.

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