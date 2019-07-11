В Таджикистане утвердили перечень преступлений, связанных с торговлей людьми

- Таджикистан, общество
- 15:46, 11 июля 2019
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CA-NEWS (TJ) - Правительство Таджикистана постановлением от 2 июля утвердило перечень преступлений, связанных с торговлей людьми, сообщает «Avesta».
Министерству внутренних дел было поручено ввести единый учет преступлений, связанных с торговлей людьми, в соответствии с настоящим перечнем.
Таким образом, к преступлениям, связанным с торговлей людьми, относятся похищение человека, торговля людьми и детьми, использование несовершеннолетнего для изготовления порнографических материалов, незаконное лишение свободы, организация незаконной миграции.
В перечень также вошли похищение, повреждение и подделка документов, штампов, печатей и государственных наград.
Преступлениями, связанными с торговлей людьми, были отмечены незаконное пересечение госграницы республики и организация въезда иностранных граждан или лиц без гражданства в страну.