В Таджикистане утвердили перечень преступлений, связанных с торговлей людьми

CA-NEWS (TJ) - Правительство Таджикистана постановлением от 2 июля утвердило перечень преступлений, связанных с торговлей людьми, сообщает «Avesta».

Министерству внутренних дел было поручено ввести единый учет преступлений, связанных с торговлей людьми, в соответствии с настоящим перечнем.

Таким образом, к преступлениям, связанным с торговлей людьми, относятся похищение человека, торговля людьми и детьми, использование несовершеннолетнего для изготовления порнографических материалов, незаконное лишение свободы, организация незаконной миграции.

В перечень также вошли похищение, повреждение и подделка документов, штампов, печатей и государственных наград.

Преступлениями, связанными с торговлей людьми, были отмечены незаконное пересечение госграницы республики и организация въезда иностранных граждан или лиц без гражданства в страну.