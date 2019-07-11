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  11 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Таджикистане утвердили перечень преступлений, связанных с торговлей людьми

CA-NEWS (TJ) -  Правительство Таджикистана постановлением от 2 июля утвердило перечень преступлений, связанных с торговлей людьми, сообщает «Avesta».

Министерству внутренних дел было поручено ввести единый учет преступлений, связанных с торговлей людьми, в соответствии с настоящим перечнем.

Таким образом, к преступлениям, связанным с торговлей людьми, относятся похищение человека, торговля людьми и детьми, использование несовершеннолетнего для изготовления порнографических материалов, незаконное лишение свободы, организация незаконной миграции.

В перечень также вошли похищение, повреждение и подделка документов, штампов, печатей и государственных наград.

Преступлениями, связанными с торговлей людьми, были отмечены незаконное пересечение госграницы республики и организация въезда иностранных граждан или лиц без гражданства в страну.

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