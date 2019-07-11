Минкульт Узбекистана решил объявить войну «низкопробной эстраде»

CA-NEWS (UZ) - Министр культуры Узбекистана Бахтиер Сайфуллаев объявил войну «низкопробным» эстрадным песням, сообщили местные СМИ.



Министр посетовал на низкий уровень узбекской эстрады. По его мнению, виноваты в этом коммерческие телеканалы, которые не хотят поддерживать цензуру, осуществляемую «Узбекконцертом», и пропускают в эфир все песни подряд.

В качестве альтернативы «низкопробной» современной эстраде Сайфуллаев предложил отреставрировать советскую традицию эстрадной песни. Эталоном он назвал песню «Учкудук, три колодца» вокально-инструментального ансамбля «Ялла».

Ранее глава «Узбекконцерта» Одил Абдукаххоров призвал артистов страны не петь хвалебных песен о президенте Узбекистана Шавкате Мирзиееве.