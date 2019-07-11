В Узбекистане мужчина ударил ножом двух врачей за смерть ребенка

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CA-NEWS (UZ) - В Сырдарьинской области два врача получили ножевые ранения, сообщает Kun.uz.

По данным Минздрава, на днях в детское отделение Сырдарьинского областного филиала научного центра экстренной медицинской помощи привезли 4-летнего ребенка, который чувствовал себя плохо. 10 июня, несмотря на помощь врачей, ребенок скончался.

Услышав новость, отец ребенка приехал в больницу с ножом и ранил двух врачей.

О том, отчего именно погиб ребёнок, не уточняется.