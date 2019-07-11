Замглавы Совета по вопросам семеноводства СНГ награжден орденом Туркменистана

CA-NEWS (TM) - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подписал указ, которым постановил наградить заместителя председателя Межправительственного координационного совета по вопросам семеноводства Содружества Независимых Государств Кузьмина Ивана Ивановича орденом Туркменистана «Bitaraplyk», сообщает ТДХ.



Как следует из текста Ууаза, высокой награды Иван Кузьмин удостоен за личный вклад в утверждение постоянного нейтралитета независимого Туркменистана, а также особые заслуги в развитии экономики Туркменистана.