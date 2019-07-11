РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  11 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Замглавы Совета по вопросам семеноводства СНГ награжден орденом Туркменистана

CA-NEWS (TM) -  Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подписал указ, которым постановил наградить заместителя председателя Межправительственного координационного совета по вопросам семеноводства Содружества Независимых Государств Кузьмина Ивана Ивановича орденом Туркменистана «Bitaraplyk», сообщает ТДХ.

Как следует из текста Ууаза, высокой награды Иван Кузьмин удостоен за личный вклад в утверждение постоянного нейтралитета независимого Туркменистана, а также особые заслуги в развитии экономики Туркменистана.

ysk1725jpg

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Франция вернет Узбекистану деньги Гульнары Каримовой
  • Принцессу Саудовской Аравии будут судить по обвинению в насилии над сантехником во Франции
  • Как Европейский Союз поддерживает устойчивое водоснабжение в Центральной Азии? (инфографика)
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×