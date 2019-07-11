Генконсульство в Петербурге подтвердило ранение в лицо из пистолета гражданки Узбекистана

CA-NEWS (UZ) - Генеральное консульство Узбекистана в Санкт-Петербурге подтвердило распространённую в СМИ информацию о том, что 7 июля 2019 года в этом городе из травматического пистолета была ранена в лицо гражданка Узбекистана К.А. Об этом сообщила пресс-служба МИДа.



Пострадавшая госпитализирована и ее состояние удовлетворительное. Подозреваемый в нападении, как сообщили Генконсульству в правоохранительных органах, задержан, в отношении него ведутся следственные действие.

Генеральное консульство взяло ситуацию с гражданкой Узбекистана на контроль.

Напомним, ранее сообщалось, что в Петербурге посетитель выстрелил в лицо гражданке Узбекистана, работавшей в пекарне. Инцидент произошел в воскресенье, 7 июля. В помещение пекарни ворвался незваный гость, который поссорился с потерпевшей и выстрелил в нее из травматического пистолета.

Пуля попала в левую щеку, переломив нижнюю медиальную стенку левой глазницы. Женщину госпитализировали. Ее состояние сейчас оценивается как средней степени тяжести.



