Публикации дочери Гульнары Каримовой о матери готовятся другими лицами - МВД Узбекистана

CA-NEWS (UZ) - Согласно обращений членов семьи Гульнары Каримовой, отбывающей наказание в Колонии исполнения наказания № 21, дочери Иман Каримовой было предоставлено право длительного свидания с заключенной в период с 7 по 10 июля 2019 года, сообщила пресс-служба МВД Узбекистана.



"В ходе беседы с Иман Каримовой на предмет выяснения условий содержания ее матери Гульнары Каримовой, состояния ее здоровья, а также жалоб и претензий, близкая родственница сообщила, что на Г.Каримову каких-либо давлений со стороны узбекских властей не оказывалось, при необходимости медицинская помощь предоставлялась своевременно", - отмечается в сообщении МВД.

На вопрос относительно публикаций материалов в сети Интернет, посредством аккаунта «iman.k17» касающихся пребывания Гульнары Каримовой в колонии, Иман Каримова заявила, что "данная страничка в «Instagram» действительно принадлежит ей, однако, публикации готовятся другими лицами", отметили в силовом ведомстве.

Напомним, что Иман не раз публиковала на своей странице в соцсетях заявления, касающиеся её матери, о том, что на неё оказывают психологическое давление.