Иман Каримова призвала узбекистанцев присоединиться к инициативе по освобождению ее матери

CA-NEWS (UZ) - Главное управление исполнения наказаний МВД Узбекистана сообщило, что с 7 по 10 июля Гульнаре Каримовой в колонии было предоставлено длительное свидание со своей дочерью Иман Каримовой.

В то же время Иман Каримова после встречи с матерью обратилась к президенту Шавкату Мирзиёеву через Instagram.

Как сообщила на своей странице в Instagram Иман, которая увиделась с мамой, у которой «каждый день наблюдаются приступы ишемии, особенно после гипертонического криза». «Резко повысился пролактин, который приводит к опухоли гипофиза в мозге», — написала она.

Каримова, описывая болезнь своей матери, попросила Мирзиёева освободить ее мать, которая нуждается в немедленной операции.

В конце письма Иман Каримова попросила узбекистанцев, которым не безразлична судьба её матери, присоединиться к инициативе по освобождению Гульнары Каримовой.