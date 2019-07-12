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  12 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Иман Каримова призвала узбекистанцев присоединиться к инициативе по освобождению ее матери

CA-NEWS (UZ) -  Главное управление исполнения наказаний МВД Узбекистана сообщило, что с 7 по 10 июля Гульнаре Каримовой в колонии было предоставлено длительное свидание со своей дочерью Иман Каримовой.

В то же время Иман Каримова после встречи с матерью обратилась к президенту Шавкату Мирзиёеву через Instagram.

Как сообщила на своей странице в Instagram Иман, которая увиделась с мамой, у которой «каждый день наблюдаются приступы ишемии, особенно после гипертонического криза». «Резко повысился пролактин, который приводит к опухоли гипофиза в мозге», — написала она.

Каримова, описывая болезнь своей матери, попросила Мирзиёева освободить ее мать, которая нуждается в немедленной операции.

В конце письма Иман Каримова попросила узбекистанцев, которым не безразлична судьба её матери, присоединиться к инициативе по освобождению Гульнары Каримовой.

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