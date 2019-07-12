Туристические компании Таджикистана поддерживают идею "азиатского шенгена"

CA-NEWS (TJ) - Несколько стран Центральной Азии обсуждают идею объединённой центральноазиатской визы или так называемой "визы Шелкового пути" (Silk Road Visa), которая бы действовала по принципу Шенгенского договора, который существует в ЕС.

10 июля в Самарканде прошло заседание Совета по туризму СНГ, где рассматривался этот вопрос. Уже известно, что "азиатский шенген" поддержали туристические компании Таджикистана.

Местные турфирмы сообщают, что более 80% туристов, которые хотят приехать в Таджикистан, интересуются, могут ли они посетить другие страны региона и на каких условиях. Пока ответ на этот вопрос их мало радует. Поскольку для каждой страны Центральной Азии большинству иностранцев нужна отдельная виза, туристы часто вообще отказываются от поездки в регион или выбирают для посещения только одну страну. В первую очередь это Казахстан (его в 2018 году посетили около 8,5 млн туристов) или Узбекистан – туда приехали 5,5 млн туристов, что в пять раз больше, чем побывало в прошлом году в Таджикистане.

В целом, полагают эксперты в области туризма, Silk Road Visa в ближайшие два года помогла бы увеличить приток иностранных туристов в Таджикистан почти в два раза. Турфирмы смогли бы расширить свои пакеты и организовывать комплексные туры на несколько стран, что соответствует общемировому тренду.

Таджикские чиновники также считают, что Silk Road Visa поможет странам региона решить множество социально-экономических проблем.