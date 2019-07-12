В Узбекистане женщина умерла после очередного избиения мужем

CA-NEWS (UZ) - В одной из больниц Сурхандарьинской области Узбекистана скончалась 32-летняя Максуда Алимардонова, которую махаллинские аксакалы и Комитет женщин заставляли мириться с мужем, несмотря на постоянные побои с его стороны.

Родственники женщины говорят, что она попала в больницу после того, как муж в пьяном состоянии побил ее арматурой по голове и другим частям тела.

9 июня этого года 32-летняя Максуда Алимардонова была госпитализирована в районную в больницу с переломом черепа в нескольких местах и множественными гематомами различных частей тела. Спустя день от полученных травм женщина скончалась.

Как утверждает мать покойной Максуды Алимардоновой Зиёда Меликулова, ее зять Р.Ж., находясь в состоянии алкогольного опьянения, жестоко избил ее дочь и сломал ей череп. "На нее невозможно было смотреть, когда мы пришли в больницу. В ночь на 10 июня моя дочь скончалась, не приходя в сознание. С тех прошел месяц, но ни милиция, ни прокуратура даже не поинтересовались этим случаем", – говорит мать молодой женщины, ставшей жертвой домашнего насилия.

В прокуратуре Сурхандарьинской области сообщили, что по факту смерти Максуды Алимардоновой возбуждено уголовное дело по статье 104 («Умышленное тяжкое телесное повреждение») Уголовного кодекса республики. "В настоящее время ведется следствие. 37-летний муж покойной Р.Ж. взят под арест", – сообщил представитель областной прокуратуры.

По словам Зиёды Меликуловой, зять постоянно издевался над ее дочерью и систематически избивал ее. "За десять лет брака скандалы между ними происходили 38 раз. Каждый раз, когда муж избивал ее, в это дело вмешивались представители комиссии по примирению супругов, сектора, Комитета женщин и махаллинского комитета. Они мирили супругов. Но в конце концов все закончилось трагедией", – говорит Зиёда Меликулова.

​Соседи Максуды Алимардоновой говорят, что муж покойной злоупотреблял алкоголем и постоянно причинял жене психологические и физические страдания. "За три дня до смерти Максуды он снова пришел домой пьяный. Побил жену, душил ее и сломал ей руку", – сказал один из соседей покойной женщины.

Шухрат Хуррамов – председатель махалли, в которой жила Максуда Алимардонова, говорит, что местные чиновники помирили супругов всего лишь один раз, в ноябре 2017 года. "После этого женщина ни разу не пожаловалась на побои со стороны мужа. После последней ссоры один из детей супругов ушел к отцу. Кажется, что это и стало причиной тому, что Максуда решила помириться с мужем. Но после этого случая женщина ни разу не обратилась к нам с жалобой на мужа", – говорит председатель махалли.

У Максуды Алимардоновой остались двое детей в возрасте 9 и 5 лет. Мужу 32-летней Максуды Алимардоновой грозит от 3 до 5 лет лишения свободы, если его вина будет доказана в суде.

В органах внутренних дел заявления женщин, ставших жертвами домашнего насилия, не регистрируют или не расследуют. Международные правозащитные организации критикуют Узбекистан за отсутствие правовых механизмов, защищающих женщин от домашнего насилия.

Согласно докладу Всемирного банка под названием «Женщины, бизнес и закон – 2016», Узбекистан является одной из 46 стран, в которых отсутствуют законы, запрещающие домашнее насилие.