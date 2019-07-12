РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  12 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Вене состоялось заседание ФСОБ под председательством Таджикистана

CA-NEWS (TJ) -  10 июля в Вене состоялось заседание Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) под председательством Таджикистана. Оно было посвящено сотрудничеству между Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС), Европейским Союзом (ЕС) и ОБСЕ в Центрально-Азиатском регионе. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

На пленарное заседание ключевыми докладчиками были приглашены генсекретарь ШОС Владимир Норов, спецпредставитель ЕС по Центральной Азии Петер Буриан и генсекретарь ОБСЕ Томас Гремингер.

В своем выступлении В.Норов представил информацию о взаимодействии государств-членов организации в области безопасности и противодействия терроризму, экстремизму и сепаратизму.

Он отметил, что с самого начала своей деятельности ШОС была призвана играть важную роль в обеспечении мира и стабильности в регионе.

Генсекретарь ШОС подчеркнул, что лидеры государств-членов организации считают необходимым принятие мер по борьбе с наркоугрозой с помощью проекта Антинаркотического центра в г. Душанбе.

Спецпредставитель ЕС П. Буриан, выразив удовлетворение тенденцией интенсивного партнерства между ЕС и государствами Центральной Азии в последние годы, привлек внимание делегаций к положениям принятой 17 июня новой стратегии Евросоюза в регионе, а также итогам 15-й ежегодной встречи министров «Европейский Союз – Центральная Азия», состоявшейся 7 июля в г. Бишкеке.

Генсекретарь ОБСЕ Т.Гремингер отметил, что позитивная динамика открытости к сотрудничеству в Центральной Азии предоставляет новые возможности для совместного развития, в том числе с привлечением возможностей региональных организаций.

Он выразил благодарность Таджикистану за решение включить тему синергии между региональными организациями в программу председательства во ФСОБ.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Гражданок Кыргызстана и Узбекистана выявили в притоне Алматы
  • Семья Гульнары Каримовой не предъявляла жалоб касательно ее пребывания в колонии, - Минюст
  • МВД Казахстана объяснило правила езды на электрическом самокате
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×