В Вене состоялось заседание ФСОБ под председательством Таджикистана

CA-NEWS (TJ) - 10 июля в Вене состоялось заседание Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) под председательством Таджикистана. Оно было посвящено сотрудничеству между Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС), Европейским Союзом (ЕС) и ОБСЕ в Центрально-Азиатском регионе. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

На пленарное заседание ключевыми докладчиками были приглашены генсекретарь ШОС Владимир Норов, спецпредставитель ЕС по Центральной Азии Петер Буриан и генсекретарь ОБСЕ Томас Гремингер.

В своем выступлении В.Норов представил информацию о взаимодействии государств-членов организации в области безопасности и противодействия терроризму, экстремизму и сепаратизму.

Он отметил, что с самого начала своей деятельности ШОС была призвана играть важную роль в обеспечении мира и стабильности в регионе.

Генсекретарь ШОС подчеркнул, что лидеры государств-членов организации считают необходимым принятие мер по борьбе с наркоугрозой с помощью проекта Антинаркотического центра в г. Душанбе.

Спецпредставитель ЕС П. Буриан, выразив удовлетворение тенденцией интенсивного партнерства между ЕС и государствами Центральной Азии в последние годы, привлек внимание делегаций к положениям принятой 17 июня новой стратегии Евросоюза в регионе, а также итогам 15-й ежегодной встречи министров «Европейский Союз – Центральная Азия», состоявшейся 7 июля в г. Бишкеке.

Генсекретарь ОБСЕ Т.Гремингер отметил, что позитивная динамика открытости к сотрудничеству в Центральной Азии предоставляет новые возможности для совместного развития, в том числе с привлечением возможностей региональных организаций.

Он выразил благодарность Таджикистану за решение включить тему синергии между региональными организациями в программу председательства во ФСОБ.