Суд Нью-Йорка обязал Мухтара Аблязова оплатить юридические сборы по делу БТА Банка

CA-NEWS (KZ) - Федеральный суд Нью-Йорка обязал Мухтара Аблязова оплатить юридические сборы по делу БТА Банка об отмывании похищенных денежных средств через покупку недвижимости в США. Сумма сборов будет определяться судом в процессе дела, сообщают местные СМИ со ссылкой на пресс-службу банка.

Мировой судья Кэтрин Паркер заявила, что Аблязов был "не особо общителен" во время судебного разбирательства во Франции, в ходе которого утверждал, что не помнит свой собственный номер телефона, и не отвечал на вопрос, пользовался ли услугами бухгалтера с тех пор, как бежал из Казахстана в 2009 году.

"Непокорность Аблязова вызывает особую тревогу, учитывая, что недостаточность доказательств является сутью его защиты. Этот отказ делается умышленно" - отметила Паркер в своем постановлении от 3 июля.

Юридический консультант из Boies Schiller Flexner LLP Мэтью Л. Шварц, представляющий БТА Банк, считает, что положительное решение последовало за неоднократным отказом Аблязова подчиняться судебным приказам и участвовать в судебном процессе.

Судья Паркер подтвердила, что суд до сих пор не получил никаких документов от Аблязова, хотя тот утверждал, что все они имеются у его адвоката в Нью-Йорке. Судья также предостерегла Аблязова от утаивания каких-либо доказательств в процессе своей защиты, подтверждающих международный статус преступной организации.

Напомним, 28 мая на основании вердикта присяжных Окружной Суд округа Фэрфакс, штат Вирджиния, США, вынес решение в пользу АО «БТА Банк» и «Внешних Управляющих» по совместному иску против Г.Кусаиновой, родной сестры казахстанского оппозиционера Мухтара Аблязова, на сумму в размере $6,5 млн.