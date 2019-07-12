Глава ГБАО и спикер парламента поспорили из-за кандидатуры на должность судьи Конституционного суда Таджикистана

CA-NEWS (TJ) - Ёдгор Файзов, глава Горно-Бадахшанской автономной области, на заседании Маджлиси Милли, верхней палаты таджикского парламента, выразил недовольство тем, что кандидатура судьи Конституционного суда Таджикистана от ГБАО не была согласована с местными властями, передает Радио Озоди.



Полемика с участием главы ГБАО Ёдгора Файзова, спикера верхней палаты парламента Махмадсаида Убайдуллоева и председателя Верховного суда Таджикистана Шермухаммада Шохиёна произошла 11 июля в ходе обсуждения кандидатур, представленных на должности судей Конституционного суда Таджикистана. Глава ГБАО выразил недовольство тем, что кандидатура Джамшедзода Джамшеда Назаршо, который будет представлять регион в Конституционном суде страны, не была согласована с властями области.

Глава ГБАО спросил у председателя Конституционного суда Таджикистана: правомерно ли представление кандидатуры судьи Конституционного суда без согласования с областным маджлисом?

Глава Конституционного суда Абдулхафиз Ашурзода ответил, что назначение судей всех уровней является прерогативой президента Таджикистана Эмомали Рахмона. На эти полномочия главы государства указал и председатель Верховного суда Таджикистана Шермухаммад Шохиён. Спикер верхней палаты Махмадсаид Убайдуллоев, полистав несколько документов, также заявил, что судьи всех уровней в Таджикистана назначаются и освобождаются от должностей президентом Эмомали Рахмоном.

«Согласно Конституции, президент представляет Маджлиси милли (парламенту) кандидатуры для избрания и отзыва председателя, заместителей председателя и судей Конституционного суда, Верховного суда и Высшего экономического суда. Кстати, согласно основному закону, один из моих заместителей - представитель ГБАО», - пояснил спикер.

Зариф Ализода, полномочный представитель главы государства в парламенте страны, вступил в разговор и заявил, что при вынесении кандидатуры судьи Конституционного суда законодательство не нарушено. По завершении дискуссии, сенаторы большинством голосов одобрили кандидатуру Джамшедзода Джамшеда Назаршо на должность судьи Конституционного суда Таджикистана.

Согласно ст. 89 Основного закона Таджикистана, Конституционный суд состоит из 7 человек, один из которых является представителем ГБАО. Судьи Конституционного суда избираются из числа юристов не моложе 30 и не старше 60 лет, имеющих профессиональный стаж работы не менее 10 лет. Они обладают правом неприкосновенности: без согласия органа, избравшего или назначившего его, судья не подлежит аресту и привлечению к уголовной ответственности, за исключением случаев задержания его на месте совершения преступления.

Махмадсаид Убайдуллоев выразил удовлетворение полемикой в парламенте и подверг критике сенаторов за то, что безропотно одобряют все предложенные законопроекты. «Меня это беспокоит. Ваше молчание свидетельствует, что вы не вникаете в суть вопросов. Маджлиси Милли – это место для полемики и дискуссии, предложений и советов», - заявил спикер верхней палаты.

Весной глава ГБАО Ёдгор Файзов был единогласно избран вице-спикером верхней палаты парламента Таджикистана. Избранный 4 марта этого года членом Маджлиси Милли Ёдгор Файзов перед сенаторами страны принес присягу верности народу и Конституции республики.

Напомним, во время своего рабочего визита в ГБАО в сентябре 2018 года президент Эмомали Рахмон жестко критиковал сложившуюся в регионе криминогенную обстановку, и сменил ряд местных руководителей вплоть до главы региона, назначив на должность и. о. главы ГБАО Ёдгора Файзова — бывшего исполнительного директора Фонда Ага Хана в Таджикистане.