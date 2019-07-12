Таджикистан и Казахстан планируют увеличить товарооборот до $2 млрд

CA-NEWS (TJ) - «Считаем весьма перспективным реализацию подписанной в ходе межправительственной комиссии дорожной карты по увеличению товарооборота между Таджикистаном и Казахстаном на 2019-2022 годы. Мы наметили, что в 2022 году товарооборот достигнет двух миллиардов долларов», — отметил премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода во время брифинга для журналистов по итогам встречи с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым, передает Ховар.

Было отмечено, что Казахстан является одним из ведущих партнёров Таджикистана, ежегодный товарооборот между государствами составляет почти 900 млн долларов.

На брифинге для журналистов стороны оценили проведенные встречи как результативные. Рассмотрена реализация договорённостей, достигнутых в ходе официального визита президента Таджикистана Эмомали Рахмона в Казахстан в марте прошлого года.

На встрече особое внимание было уделено вопросам увеличения взаимной торговли, изучению экспортного потенциала каждой страны.

В этой связи было отмечено, что особое значение имеет работа межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

Затрагивались вопросы по созданию совместных предприятий по переработке пшеницы и реализации готовой продукции.