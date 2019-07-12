Дубай ввел 30-дневную бесплатную лицензию на алкоголь для иностранцев

CA-NEWS (CA) - Иностранные туристы, посещающие Дубай, получили право на получение 30-дневной бесплатной лицензии на алкоголь. Покупателям спиртного не должно быть меньше 21 года и они не должны исповедовать ислам, сообщает 11 июля Khaleej Times.

«Чтобы подать заявку на лицензию, туристы должны посетить любой магазин сети Maritime and Mercantile International (MMI) с паспортом и заполнить специальную форму. Также иностранец оставит в магазине копию своего паспорта и копию печати визы, а на руки получит правила употребления спиртного в Дубае», — говорится в сообщении.

В Дубае алкоголь отсутствует в открытой продаже, желающим его приобрести необходима лицензия, которую следует предъявить в специализированных магазинах. Ранее туристы могли покупать алкоголь только в барах, ресторанах и отелях.