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  12 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Путин и Зеленский впервые поговорили по телефону

CA-NEWS (CA) -  Президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский впервые провели телефонный разговор. Разговор состоялся по инициативе украинской стороны, сообщается в пресс-службе Кремля.

Во время разговора главы государств обсудили урегулирование ситуации на юго-востоке Украины и «работу по возвращению удерживаемых с обеих сторон лиц».

Как сообщает пресс-служба президента Украины, одним из ключевых вопросов стало освобождение украинских моряков, которых обвинили в нарушении госграницы России в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

Кроме того, стороны также обсудили возможность продолжения переговоров в нормандском формате.

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