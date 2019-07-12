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  12 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Министр обороны Узбекистана находится с визитом в США

CA-NEWS (UZ) -  Министр обороны Узбекистана Баходыр Курбанов находится с визитом в США, где встретится с официальными лицами в Вашингтоне, в том числе и с исполняющим обязанности министра обороны США Марком Эспером. Об этом сообщил посол США в Узбекистане Даниел Розенблюм.

По словам посла, у министра обороны Узбекистана также запланирована встреча в Пентагоне и в ряде других министерств.

Кроме того, ожидается, что Баходыр Курбанов посетит военные базы и военные академии США.

Напомним, что в конце 2015 года США передали Узбекистану 308 крупногабаритных бронемашин с усиленной противоминной защитой, а также 20 бронированных ремонтно-эвакуационных машин.

"Сейчас идут переговоры о том, что еще мы можем поставить в республику. Часть техники будет передана на безвозмездной основе, часть Узбекистан может приобрести за счет своих ресурсов. Переговоры в этом направлении продолжаются", - отметил Розенблюм.

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