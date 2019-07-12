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  12 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Калининграде врачу, обвиняемому в смерти младенца гражданки Узбекистана, ужесточили домашний арест
Продолжение: Двум врачам калининградского роддома предъявили обвинения в убийстве младенца гражданки УзбекистанаПредыстория: Врача роддома в Калининграде обвинили в смерти младенца роженицы из Узбекистана

CA-NEWS (UZ) -  В Калининграде суд оставил под домашним арестом врача-реаниматолога Регионального перинатального центра Элину Сушкевич. Заседание прошло в четверг, 11 июля. Ей грозит до 20 лет лишения свободы.

Как передаёт Калининград.Ru, в зале присутствовали мать погибшего ребёнка - гражданка Узбекистана и её родственники. Женщина требовала поместить Сушкевич в СИЗО, ссылаясь на то, что она может оказывать давление на свидетелей. Врача-реаниматолога защищали два адвоката.

"Я хотела сказать, что свою вину не признаю, убийство не совершала. Я полностью поддерживаю своих защитников, исправно исполняю запреты, наложенные судом, не нарушаю их в течение этого времени и не вижу смысла изолировать меня от общества, потому что никак не воздействую на следствие", — заявила во время заседания Элина Сушкевич.

Ранее Следственный комитет РФ опубликовал подробности расследования дела о смерти младенца в калининградском роддоме №4. Бывшего руководителя учреждения Елену Белую обвиняют в организации умышленного убийства новорождённого, а врача Регионального перинатального центра Элину Сушкевич — в убийстве малолетнего. Ей грозит до 20 лет лишения свободы.

Правоохранители утверждают, что собрали доказательства, которые подтверждают совершение медиками тяжкого преступления. В июле дело передали для дальнейшего расследования в специализированный отдел ГСУ СК России в Москву.

Исполнявшую обязанности главврача роддома Елену Белую задержали в ноябре 2018 года. Она находится под домашним арестом. Врача-реаниматолога Регионального перинатального центра Калининградской области Элину Сушкевич задержали в июне. Суд также поместил её под домашний арест, однако мать погибшего ребёнка обжаловала это решение.

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