Эмомали Рахмон провел встречу с премьер-министром Казахстана

CA-NEWS (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон 11 июля во Дворце наций провел встречу с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым, который прибыл в страну с официальным визитом. Об этом сообщает пресс-служба президента РТ.

Эмомали Рахмон напомнил премьер-министру о плодотворной встрече с Касым-Жомартом Токаевым в рамках саммита по сотрудничеству и мерам доверия в Азии, который состоялся в июне в городе Душанбе, и подчеркнул, что переговоры, проведенные на высоком уровне, способствует развитию сотрудничества двух государств.

В ходе встречи была отмечена важная роль Казахстана в торговых отношениях Таджикистана с зарубежными странами.

Как отметил Э. Рахмон, дальнейшее развитие торгово-экономического сотрудничества с этим государством находится в приоритете внешней политики страны.

Стороны выразили удовлетворение ростом объема внешней торговли и рассмотрели возможность привлечения инвестиций в экономику государств.

Президент Таджикистана также отметил готовность страны предложить инвесторам Казахстана ряд перспективных проектов в агропромышленных отраслях, сфере энергетики, легкой промышленности, переработке полезных ископаемых, транспорта и коммуникаций.

На встрече были высказаны идеи по расширению сотрудничества в водно-энергетических сферах, топливно-энергетическом комплексе, льготному использованию железных и автомобильных дорог, морских путей Казахстана для выхода в третью страну и перевозки товаров и продукции, создания совместных предприятий по производству муки и хлебобулочной продукции.

Обе стороны выразили большую заинтересованность в дальнейшем развитии межгосударственного сотрудничества во всех приоритетных сферах.