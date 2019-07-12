Пожилая женщина упала на рельсы в ташкентском метро

CA-NEWS (UZ) - В Ташкенте 58-летняя женщина упала на рельсы метро: обошлось без травм, сообщает пресс-служба метрополитена.



"11 июля, приблизительно в 16:00 на станции метро "Пахтакор" на железнодорожное полотно упала уроженка города Чирчик К.В., 1961 года рождения. Сотрудники станции оперативно среагировав, помогли ей благополучно подняться на платформу. В результате падения видимых травм женщина не получила. Она сообщила, что перед падением почувствовала головокружение", – отметили в столичном метрополитене.

Данный инцидент не повлиял на график движения поездов метрополитена.

Напомним, что это третий случай за последние два месяца. Ранее подобный инцидент произошёл с мужчинами, во всех случаях обошлось без жертв.