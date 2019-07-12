В Душанбе возведут 9 новых гостиниц

CA-NEWS (TJ) - 11 июля во Дворце нации Таджикистана состоялась презентация проекта строительства 9 новых гостиниц в городе с участием президента Эмомали Рахмона и председателя Душанбе Рустами Эмомали. Об этом сообщает пресс-служба президента РТ.

По сообщению пресс-службы, в течение двух лет предусмотрено строительство 9 современных гостиниц с 630 номерами для одновременного приема более тысячи человек.

Все гостиницы, проекты которых были представлены на презентации, планируется возвести с учетом международных отраслевых требований на уровне 3, 4 и 5 звезд.

Гостиницы будут состоять из стандартных номеров, люксов, полулюксов и апартаментов.

Их оснастят подземной инфраструктурой, в том числе торговыми и сервисными центрами, ресторанами, плавательными бассейнами, актовыми залами, спортивными и развлекательными центрами, медицинскими пунктами, кинотеатрами, подземными автостоянками.

После ознакомления с дизайном проекта 9 новых гостиниц президент страны оценил инициативу по благоустройству столицы и выразил уверенность, что строительные работы будут выполнены качественно.