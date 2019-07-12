РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  12 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Технология распознавания лиц в настоящее время недостаточно надёжна, - доклад
Продолжение: Сан-Франциско, первые в США, запретили технологию распознавания лиц полициейПредыстория: Система распознавания лиц. Как она работает на примере Москвы и Лондона, - BBC

CA-NEWS (CA) -  Axon, крупнейший производитель полицейских нательных камер в США, объявил, что не будет добавлять функцию распознавания лиц в видеорегистраторы для правоохранительных органов до тех пор, пока не будут решены этические проблемы. Принятое решение основывается на 42-страничном докладе Совета по этике искусственного интеллекта и полицейских технологий Axon, который компания создала в прошлом году.

В зависимости от качества сравниваемых изображений люди могут быть ложно идентифицированы, говорится в докладе. Ошибочные результаты вызывают беспокойство, особенно, когда это касается правоохранительных органов и связанных с ними потенциальных рисков. В его нынешнем состоянии, распознавание лиц не совсем точное при идентификации женщин по сравнению с мужчинами и молодых людей по сравнению с пожилыми. Как обсуждается в докладе, эта неточность усугубляется при попытке идентифицировать людей по их цвету кожи, затрагивая также тему расового неравенства.

Конфиденциальность - еще одна проблема. В нашем обществе, насыщенном камерами, распознавание лиц позволяет собирать личные данные о жизни людей: каких врачей они посещают, на какие секции ходят их дети, какие продукты они покупают или на каких встречах присутствуют. Без твердой политики и безопасности неясно, как долго эти изображения могут храниться или кто может получить к ним доступ. Даже если распознавание лиц работает точно и справедливо— а мы (компания Axon — ред.) подчеркиваем, что в настоящее время это не так,— эта технология значительно облегчает государственным органам вести наблюдение за гражданами и потенциально вмешиваться в их жизнь. Такого рода потеря конфиденциальности является и должна быть проблемой для каждого человека, но она также может представлять особую обеспокоенность для некоторых групп в обществе, таких как ЛГБТ, из-за возможных преследований.

Доклад содержит 6 основных выводов:

1. Технология распознавания лиц в настоящее время недостаточно надежна, чтобы этически оправдать ее использование на нательных камерах. По крайней мере, технология распознавания лиц не должна быть развернута до тех пор, пока она не будет работать с гораздо большей точностью и одинаково для разных рас, этнических групп, полов и других групп идентичности.

2. При оценке алгоритмов распознавания лиц, вместо того, чтобы говорить о “точности”, мы предпочитаем обсуждать ложноположительные и ложноотрицательные показатели.

3 Совет не желает одобрять разработку технологии распознавания лиц любого рода, которая может быть полностью настроена пользователем. Совет предпочитает модель, в которой доступные технологии ограничены в том, какие функции они могут выполнять, чтобы предотвратить злоупотребление правоохранительными органами.

4 Ни одна юрисдикция не должна применять технологию распознавания лиц, не пройдя через открытые, прозрачные и демократические процессы с возможностями для вклада мнения и возражения обществом.

5 Разработка продуктов распознавания лиц должна основываться на фактических преимуществах. До тех пор, пока эти преимущества не станут очевидными, нет необходимости обсуждать затраты или принятие какого-либо конкретного продукта.

6 При оценке затрат и выгод от потенциальных вариантов использования необходимо учитывать как реалии полицейской деятельности в Америке (и в других юрисдикциях), так и существующие технологические ограничения.

В состав этического совета, который составил доклад, входят 11 человек. Это представители правоохранительных органов, гражданские активисты, политики, учёные и IT-специалисты: Ali Farhadi, Barry Friedman, Christy E. Lopez, Jeremy Gillula, Jim Bueermann, Kathleen M. O’Toole, Mecole Jordan, Miles Brundage, Tracy Ann Kosa,Vera Bumpers, Walt McNeil.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • В Таджикистане утвердили перечень преступлений, связанных с торговлей людьми
  • Иман Каримова призвала узбекистанцев присоединиться к инициативе по освобождению ее матери
  • В казармах минобороны Туркменистана военнослужащим не позволяют пользоваться душем, - СМИ
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×