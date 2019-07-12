Таджикистан инициирует включение искусства приготовления суманак в список ЮНЕСКО

CA-NEWS (TJ) - Таджикистан намерен выступить с инициативой о включении искусства приготовления суманака (сүмөлөк) в репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, сообщает пресс-центр министерства культуры Таджикистана.

Соответствующие документы подготовлены и находятся на рассмотрении в министерстве культуры страны.

Напомним, «суманак» или «сумалак» – праздничное блюдо иранских и тюркских народов. Переводится с персидского си — тридцать, малак — ангел. В основном распространён среди таджиков, туркменов, узбеков, кыргызов и азербайджанцев и готовят его в канун праздника Нооруз (весенний новогодний праздник равноденствия).