РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  12 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Таджикистан инициирует включение искусства приготовления суманак в список ЮНЕСКО
Предыстория: Как готовится сүмөлөк в домашних условиях?

CA-NEWS (TJ) -  Таджикистан намерен выступить с инициативой о включении искусства приготовления суманака (сүмөлөк) в репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, сообщает пресс-центр министерства культуры Таджикистана.

Соответствующие документы подготовлены и находятся на рассмотрении в министерстве культуры страны.

Напомним, «суманак» или «сумалак» – праздничное блюдо иранских и тюркских народов. Переводится с персидского си — тридцать, малак — ангел. В основном распространён среди таджиков, туркменов, узбеков, кыргызов и азербайджанцев и готовят его в канун праздника Нооруз (весенний новогодний праздник равноденствия).

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • В Узбекистане температура воздуха достигнет +45 градусов
  • Публикации дочери Гульнары Каримовой о матери готовятся другими лицами - МВД Узбекистана
  • Таджикистан экспортировал стройматериалы на сумму $33,9 млн
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×