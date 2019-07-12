Украину пригласят на саммит СНГ в Ашхабаде

CA-NEWS (CA) - Президента Украины Владимира Зеленского пригласят на предстоящий саммит Содружества Независимых Государств, который пройдет 11 октября в Ашхабаде. Исполнительный комитет СНГ не получал от Украины никаких официальных документов о выходе, поэтому государство юридически по-прежнему находится в составе организации, передает издание «Известия» со ссылкой на председателя исполкома СНГ Сергея Лебедева.

По его словам, в Содружестве надеются, что новое руководство в Киеве проявит разумный подход и сохранит свое участие в интеграционной структуре.

В Верховной раде призвали украинские власти возобновить полноформатное сотрудничество с объединением.

Ранее, после государственного переворота в 2014 году, экс-президент Петр Порошенко взял курс на разрыв всех связей с Россией.

Одной из главных задач Киева стал выход страны из СНГ. В украинском МИД отметили, что Содружество «не является политической площадкой для Украины и не способствует продвижению ее интересов».

«Да, действительно, мы не раз слышали заявления украинских политиков о намерениях выйти из состава содружества, но никаких официальных документов о выходе Исполнительный комитет СНГ не получал. Хотя, следует признать, что Украина действительно прекратила свое участие в ряде договоров и соглашений в рамках СНГ», – заявил Сергей Лебедев.

Он добавил, что страна «юридически по-прежнему находится в составе Содружества Независимых Государств, поэтому никакого специального приглашения на саммит не требуется».

По словам Лебедева, исполком регулярно направляет в адрес руководства Украины документы о деятельности органов Содружества, и в преддверии предстоящего саммита в Душанбе государству также отправят повестку дня, программу заседания, справочные материалы и другие документы.

Председатель исполкома СНГ подчеркнул: многие «эксперты и аналитики, в том числе и украинские, уже неоднократно констатировали, что свертывание связей со странами Содружества может нанести ущерб экономике Украины и ударит по гражданам республики, что, собственно, уже и происходит».

«Поэтому мы очень надеемся, что новое руководство Украины проявит прагматический, разумный подход и сохранит свое участие в Содружестве Независимых Государств», – подытожил он.

По мнению депутата Верховной рады Евгения Балицкого, Украина должна возобновить полноформатное сотрудничество с СНГ.

В 2018 году страна закрыла постоянное представительство при координационных институтах СНГ, а бывший президент Петр Порошенко подписал указ об окончательном прекращении работы в уставных органах содружества.

Сейчас в украинском посольстве в Беларуси выделен отдельный дипломат, который отвечает за контакты с исполкомом СНГ.

«Владимиру Зеленскому стоит пересмотреть всю концепцию внешней политики последних пяти лет, которой придерживался Петр Порошенко и его команда. Восстановление отношений с Россией и возвращение к конструктивной работе в рамках СНГ – очень важный момент, от которого зависит экономическое положение страны», – заявил парламентарий Евгений Балицкий.

Восстановлению сотрудничества с Содружеством независимых государств препятствует, в первую очередь, внутриполитическая ситуация в Украине, уверен ведущий сотрудник Российского института стратегических исследований Олег Неменский.

«Речь идет не о настроении общества или украинского большинства, а о радикальном меньшинстве, которое активно навязывает свою волю. Эта группа населения выступает против каких-либо контактов с Россией и организациями на постсоветском пространстве. Поэтому даже в случае триумфальной победы партии «Слуга народа» на парламентских выборах 21 июля, действующий президент вряд ли решится на полноформатный диалог с СНГ», – завил «Известиям» эксперт.

В настоящее время содружество объединяет 11 стран (Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Украина). С 1993 по 2009 год в СНГ входила и Грузия.

В уставе объединения четко прописано: государство должно официально уведомить исполком о своем намерении покинуть организацию за год до выхода. Украина, однако, не присоединилась к уставу, но подписала учредительный документ – соглашение о создании СНГ от 8 декабря 1991 года, в котором не прописана процедура выхода.

В постпредстве РФ при СНГ ранее пояснили «Известиям», что в сложившейся ситуации должна быть задействована Венская конвенция о правилах заключения международных договоров.

В соответствии с этим документом выход может состояться в любое время с согласия всех участников организации по консультации с ними либо через 12 месяцев после официального письменного уведомления.

Между тем, меньше, чем за две недели до выборов в Верховную раду, президент Владимир Зеленский пытается проявить себя как миротворец.

Так, лидер Украины предложил президенту РФ Владимиру Путину провести переговоры в Минске при посредничестве лидеров США, Великобритании, Германии и Франции, чтобы обсудить урегулирование ситуации в Донбассе и статус Крыма.

Это заявление было сделано в ответ на инициативу российского и украинского каналов «NewsOne» и «Россия 1» провести телемост под названием «Надо поговорить».