Глава Комитета женщин Узбекистана назвала продавщиц рынка «бездуховными и непросвещёнными»

CA-NEWS (UZ) - Вице-премьер Узбекистана и председатель Комитета женщин Эльмира Баситханова назвала продавщиц рынка «бездуховными и непросвещёнными» и приказала на рынках через радиосвязь зачитывать торгующим на рынке женщинам стихи и хадисы (предания о словах пророка Мухаммада по религиозно-правовым нормам морали - прим.ред) по культуре речи.

«У женщины, торгующей на рынке, нет духовности и просвещённости. Она торговка. Чтобы такая женщина не была под стать этому определению, Комитет женщин создаст на рынках свои отделения», - заявила вице-премьер на брифинге в Ташкенте.

Как передает узбекоязычное издание togri.uz, по словам вице-премьера, на рынках должна быть создана Первичная организация Комитета женщин. В этих подразделениях на рынке планируют проводить неформальные беседы с женщинами, чтобы они не были достойны определения «базарской женщины», сказала Баситханова.

Об этом глава Комитет женщин Узбекистана заявила на брифинге «Насилие в семье, анализ различных ситуаций и меры, которые необходимо принять в этой связи», прошедшем в Агентстве информации и массовых коммуникаций 11 июля.

«У нас говорят, если хочешь познать страну, сходи на рынок и на кладбище. На рынке у базарских женщин [продавщиц рынка - прим.ред.] нет духовности и просвещённости. Она - торговка. Что сделал Комитет женщин, чтобы они не были достойны такого определения? Я дала указание, создать на рынках первичные организации Комитета женщин. На рынке выделят отдельную комнату для этого. Женщин, работающих на рынке, приведут в эту комнату и проведут с ней образовательные беседы. Кроме того, мы планируем с помощью радиосвязи зачитывать на рынках от 4 до 5 раз стихи Зульфии и хадисы о культуре речи», - цитирует издание Эльмиру Баситханову.