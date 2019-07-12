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  12 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Таджикистане мать ищет сына, «пропавшего» по дороге в колонию Душанбе (видео)

CA-NEWS (TJ) -  Мать одного из заключенных, этапированных из Худжанда и Истаравшана в Душанбе, говорит, что все ее попытки получить информацию о местонахождении сына закончились ничем.

Бибисоч Рахимова, жительница района Рудаки, сообщила, что ее сын Субхон Курбонов отбывал наказание в худжандской колонии. «Его там нет. В колонии мне сообщили, что Субхона вместе с большой группой заключенных этапировали в Душанбе», - говорит мать заключенного.

Во время этапирования, по данным Главного управления исполнения уголовных наказаний Минюста Таджикистана, несколько заключенных отравились испорченным хлебов, 14 человек скончались.

В 2017 году Субхон Курбонов был приговорен к 13,5 годам колонии за попытку присоединиться к одной из террористических группировок. По данным спецслужб, он был задержан близ турецко-сирийской границы и экстрадирован на родину.

Бибосоч Рахимова начала поиски сына после того, как узнала о смерти 14 заключенных в результате отравления. «Я не знаю – жив ли мой сын, найду ли я его? В списках погибших его имя не значится. В Худжанде сказали, что его, живого и здорового, этапировали в Душанбе. В тюрьмах столицы мне заявили, что информация о перевезенных из Худжанда заключенных засекречена. Никто не говорит – жив он или мертв. Нет списка заключенных, родные не знают, кто в какой тюрьме находится...», - говорит мать заключенного.

Как отравленный хлеб мог попасть в колонну спецмашин с заключенными, власти не объяснили.

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