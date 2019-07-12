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  12 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане наладили ручную сборку Lamborghini

CA-NEWS (UZ) -  Два автомобильных механика-любителя из Узбекистана планируют наладить серийное производство Lamborghini Aventador.Два автомеханика из Самарканда собираются запустить производство прототипов Lamborghini Aventador.

О том, что в Узбекистане двое автомехаников-любителей организовали производство прототипов легендарного суперкара Lamborghini Aventador стало известно по множествам видеороликов на видеохостинге YouTube. Автомобили вручную собираются в собственном гараже энтузиастов, передает сar.ru.

По словам механика, заказы на машины поступают в огромном количестве, притом что на текущий момент собран только один корпус Aventador. Первый автомобиль должен быть готов уже через 40 дней. Что касается технической части модели, то силовой агрегат для клона будет позаимствован у отечественных автомобилей. Стартовая цена авто составит 20 тысяч долларов.

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