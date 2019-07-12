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  12 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Монголии женщину случайно застрелил её 7-летний сын

CA-NEWS (MNG) -  9 июля 39-летняя женщина была случайно застрелена своим семилетним сыном. Несчастный случай произошел в аймаке Говь-Алтай в юго-западной части Монголии, передает Outlook со ссылкой на местный департамент полиции.

По сообщению пресс-службы полиции, предварительное судебное расследование выяснило, что мальчик случайно застрелил свою мать. Его пятилетняя сестра также была ранена во время происшествия, утверждает издание «Xinhua».

Расследование инцидента все ещё продолжается.

Полиция просит всех жителей Монголии хранить огнестрельное оружие в недоступном для детей месте.

Согласно данным Управления национальной статистики, по состоянию на 2014 год, 47,000 единиц огнестрельного оружия были зарегистрированы в Монголии, 94% из них были приобретены для охоты.

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