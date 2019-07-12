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  12 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В какой из стран Центральной Азии наиболее высокий уровень самоубийств?

CA-NEWS (KG) -  По результатам исследования установлено, что в Центральной Азии уровень самоубийств превышает глобальный показатель, составляющий 11,4 случаев на 100 000 человек, а самые высокие цифры наблюдаются в Казахстане – 48,1 случаев. В Туркменистане показатель составляет 15,8, в Узбекистане – до 13,6, в Кыргызстане – 13,4. Самый низкий уровень зафиксирован в Таджикистане – 7,2 (однако, в настоящее время эта цифра растет). Об этом было сказано 3 июля в ходе открытой лекции в Душанбе, организованной отделом по культурному наследию и гуманитарным наукам (ОКНГН) университета Центральной Азии.

На лекции были представлены результаты обзора опубликованных за последние 30 лет литературных источников, посвященных самоубийствам в Центральной Азии. Лекцию «Самоубийства в Центральной Азии: систематическое исследование рисков и защитных факторов» прочла Шахназ Савани, лектор по социальной работе Хьюстонского университета в Даунтауне (США).

«Основной религией населения Центральной Азии является ислам, и в этой связи к самоубийствам здесь относятся негативно, что влечет за собой стигму, занижение показателей и секретность вокруг тех, кому нужна помощь», – отметила Шахназ Савани.

В лекции в основном говорилось о свершившихся самоубийствах, а не о соответствующих мыслях или попытках, и отмечался недостаток специфического внимания вопросу самоубийств среди населения, входящего в группу риска. Исследование выявило, что 11 основных факторов риска связаны с супружеским и семейным насилием.

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