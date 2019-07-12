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  12 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Ангренскую и Ново-Ангренскую ТЭС передадут в доверительное управление казахстанской компании

CA-NEWS (UZ) -  Ангренскую и Ново-Ангренскую теплоэлектростанции (ТЭС) в Ташкентской области передадут в доверительное управление казахстанской компании «Горные работы» сроком на три года.

Об этом сообщил председатель правления АО «Тепловые электрические станции» Руслан Мубаракшин во ходе пресс-конференции 10 июля в Ташкенте.

По его словам, впервые в истории Узбекистана тепловые электростанции передаются частной компании.

"В настоящее время идёт процесс согласования соответствующего документа, в котором предусмотрено, в том числе, максимальное сокращение использования природного газа и увеличение доли сжигания угля на данных станциях. ТЭС будут переданы в управление на три года", — рассказал Руслан Мубаракшин.

Объясняя выбор компании «Горные работы», глава АО «Тепловые электрические станции» пояснил, что данное предприятие является совладельцем крупных угольных разрезов Казахстана, в связи с чем параллельно обсуждается вопрос поставки угля в Узбекистан на льготных условиях, чтобы себестоимость электроэнергии, а следовательно, и тарифы для потребителей, не повысилась.

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