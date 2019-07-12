В столице Монголии построили первую скоростную автомагистраль до Международного аэропорта

Фото: Zhang Dan, GT

CA-NEWS (MNG) - В столице Монголии введена в эксплуатацию первая скоростная автомагистраль до нового Международного аэропорта, построенная китайской компанией China Tiesiju Civil Engineering Group. Автомагистраль была построена в рамках проекта «Один пояс и один путь», сообщает издание «Global Times».

Церемонию открытия автомагистрали посетили премьер-министр Монголии Ухнаагийн Хурэлсух и прибывший в страну с государственным визитом заместитель председателя КНР Ван Цишань.

У. Хурэлсух и представители Министерства транспорта отметили высокое качество работы китайской компании, строившей шоссе.

Новая дорога составляет 32,226 км в длину и 32,5 м в ширину. Она соединяет Международный аэропорт Улан-Батора и пункт сбора дорожной пошлины Яармаг, сократив время езды на 50 минут.

«Этот символический монголо-китайский проект является частью инициативы «Один пояс и один путь» и демонстрирует тесные дипломатические связи между двумя странами на 70-летие с момента их установления», – говорит Син Хаймин, посол Китая в Монголии.

Он отметил, что автомагистраль до аэропорта положительно повлияет на образ Монолии в общенациональном масштабе, а также улучшит организацию перевозок и пассажирское движение.

Дорога была проложена по китайским стандартам, устанавливающим параметры ровности дорожного полотна в 0,8 см и меньше. Для сравнения, индекс допустимой неровности дорог в Монголии достигает 2 сантиметров, пишет издание.

С июня 2016 года 50 рабочих из «China Tiesiju Civil Engineering Group» участвовали в проекте строительства шоссе. Компания также привлекла 120 местных рабочих.

Ранее «China Tiesiju Civil Engineering Group» построили в Монголии шоссе (2005 г.) и центр развития для детей с ограниченными возможностями (2019 г.).