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  12 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Душанбе прошло заседание по стратегии финансовой защиты против стихийных бедствий

CA-NEWS (TJ) -  Заседание рабочей группы по стратегии финансовой защиты против стихийных бедствий в Таджикистане состоялось в Душанбе. Встреча прошла под председательством заместителя министра финансов Юсуфа Маджиди, передает информагентство «Avesta».

Как сообщает управление секретариата Минфина РТ, в заседании приняли участие ключевые специалисты – представители министерств, ведомств, Нацбанка и Всемирного банка – проекта по укреплению инфраструктуры для обеспечения устойчивости к стихийным бедствиям.

Целью проведения мероприятия является разработка министерством финансов стратегии финансовой защиты против стихийных бедствий в Таджикистане с 2020 по 2030 годы.

Также участники встречи обсудили с представителями Всемирного банка дальнейшие мероприятия по реализации стратегии.

На заседании участники доработали стратегию на основе предложений рабочей группы.

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