В Душанбе прошло заседание по стратегии финансовой защиты против стихийных бедствий

- Таджикистан, общество
- 15:35, 12 июля 2019
- Просмотров: 415 English
CA-NEWS (TJ) - Заседание рабочей группы по стратегии финансовой защиты против стихийных бедствий в Таджикистане состоялось в Душанбе. Встреча прошла под председательством заместителя министра финансов Юсуфа Маджиди, передает информагентство «Avesta».
Как сообщает управление секретариата Минфина РТ, в заседании приняли участие ключевые специалисты – представители министерств, ведомств, Нацбанка и Всемирного банка – проекта по укреплению инфраструктуры для обеспечения устойчивости к стихийным бедствиям.
Целью проведения мероприятия является разработка министерством финансов стратегии финансовой защиты против стихийных бедствий в Таджикистане с 2020 по 2030 годы.
Также участники встречи обсудили с представителями Всемирного банка дальнейшие мероприятия по реализации стратегии.
На заседании участники доработали стратегию на основе предложений рабочей группы.