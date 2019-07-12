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  12 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Россия начала поставки С-400 в Турцию

CA-NEWS (CA) -  Министерство обороны Турции сообщило, что первая партия комплектующих С-400 доставлена в страну. Поставка осуществляется на авиабазу Мюртед в столичной провинции Анкара, передает "Ъ".

Представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничестве России (ФСВТС) подтвердил начало поставок Турции С-400. «Поставки будут реализованы в согласованные сторонами сроки»,— заверили в службе (цитата по «РИА Новости»).

Контракт на поставку Турции четырех ЗРС «Триумф» на сумму около $2,5 млрд был подписан в 2017 году. Из-за покупки Турцией С-400 Вашингтон отказался передавать Анкаре истребители пятого поколения F-35, а также грозился прекратить партнерство с Турцией по производству комплектующих F-35.

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