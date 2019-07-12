СМИ: В Ашхабаде выписывают штрафы за содержание домашнего скота

CA-NEWS (TM) - Жителей сел на окраине Ашхабада штрафуют за наличие домашнего скота. Как сообщает издание «Радио Азатлык», сотрудники жилищно-эксплуатационного треста осуществляют инспекцию и выписывают штраф.

«У моего знакомого две коровы, пришли из жилищно-эксплуатационного треста сотрудники и оштрафовали на 800 манат за каждую голову, итого 1600 манат за две, за квартал. Предупредили, что, если не уберёте скотину, за третий квартал будете ещё оштрафованы», – сообщил 11 июля источник Азатлыка.

По официальном курсу ЦБ Туркменистана 800 манатов составляет чуть больше 228 долларов США.

По словам корреспондента Азатлыка в Ашхабаде, в настоящее время борьба с содержанием домашнего скота осуществляется в поселке Кёши.

«До сих пор на Хитровке, в Кёши, в Шоре, в Пагтобе ещё кто-то держит по барашку-другому. Но запах выдает сразу и штрафуют. В Кёши всегда было много коров стойлового содержания. Но там сейчас начались масштабные сносы и переселения и активная борьба с содержанием скота. Люди прячут, но идет подворовой обход, выявляют, штрафуют и угрожают», – сообщает он.

Населенные пункты, расположенные на окраине Ашхабада вошли в состав столицы относительно недавно.

В 2013 году десятки населенных пунктов, в том числе город Абадан, посёлки Джулге, Рухабат, сёла Багыр, Теджрибе, Гарадашаяк, Гёкдже, Гыпджак, Бирлешик, Магарыф, Херрикгала, Ялкым, Гуртлы, Войсковая часть, Хеллевлер перестали существовать как административно-территориальные единицы Туркменистана и вошли в состав территории города Ашхабада.

Изменение административного статуса населенных пунктов, вошедших в состав столицы, не отразилось на инфраструктуре и образе жизни местного населения. Большинство проживает в частных домах и имеет подсобное хозяйство.

Кроме того, для многих земледелие и домашний скот является источником дохода, иногда единственным.

«У него дом и подсобное хозяйство. Во дворе силос и место, где он держит корову. Он безработный, раньше работал водителем грузового автомобиля», – говорит один из собеседников издания о жителе из села на окраине Ашхабада.

По словам источников Азатлыка, многие готовы избавиться от домашнего скота, так как содержание является трудоемким и затратным, но отсутствие возможностей для заработка вынуждает население держать скот.

«Готов избавиться от коров, потому что корм очень дорогой. Но работы нет и других доходов тоже. У отца пенсия, на лекарства не хватает. Семья, дети», – рассказал беседовавший с Азатлыком житель пригорода Ашхабада.

Несколько месяцев назад жителям еще одного района, расположенного на окраине Ашхабада, Чоганлы запретили держать во дворах скот. Об этом 1 марта сообщило издание «Хроника Туркменистана».

Корреспондент Азатлыка выяснил некоторые причины противодействия властей Ашхабада содержанию домашнего скота населением.

«Есть санитарные нормы, да, давно были приняты. Это борьба с антисанитарией. В городе запрещено держать скотину. Как только села включаются в состав города, то начинается борьба с со дворовым содержанием скота», – сообщает он.

В июне корреспонденты Азатлыка сообщали об случаях падежа крупного рогатого скота в Ахалской области, в частности, в селах, расположенных 150 километрах от Ашхабада. Власти страны и государственные СМИ о проблеме не сообщали.

Редакция «Радио Азатлык» попыталась выяснить подробности, касающиеся запрета на содержание скота, размеры штрафов, а также правила, регламентирующие содержание животных в Ашхабаде из официальных источников. За разъяснениями издание обратилось в администрацию Ашхабада, но комментарий пока не получило.