В Восточно-Казахстанской области сгорел рейсовый автобус

CA-NEWS (KZ) - В Казахстане на участке трассы Таскескен-Бахты загорелся рейсовый автобус маршрутом «Семей-Алаколь». Об этом сообщает пресс-служба ДЧС Восточно-Казахстанской области.

По сообщению ДЧС, пожар начался из-за возгорания деталей в моторном отсеке пассажирского автобуса марки «Lifan». После этого пламя распространилось на покрышки колес и внутреннюю обшивку салона.

В салоне автобуса находилось 12 пассажиров. Никто из них не пострадал.

На месте пожара работали пожарные части №17. В 6.30 утра огонь был полностью ликвидирован. Площадь пожара составила 32 квадратных метра.

Предварительно причиной пожара названо неосторожное обращение с агрегатом повышенной опасности.