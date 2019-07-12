К 2022 году на трассах Казахстана установят 304 павильона дорожного сервиса

CA-NEWS (KZ) - К 2022 году на трассах Казахстана установят 304 санитарно-гигиенических узлов, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

По информации ведомства, в 2018 году было установлено 12 павильонов дорожного сервиса KazWay вдоль автомобильных дорог республиканского значения, из них 5 единиц на платном участке «Астана-Щучинск». Павильоны оснащены теплыми туалетами и пунктами питания.

«В настоящее время обществом проводится ряд мероприятий по реализации Проекта по устройству СГУ вдоль автомобильных дорог республиканского значения. Так, разработана программа установки 304 Санитарно-гигиенических узлов (далее СГУ) на 2019-2022 гг. На реконструируемых автодорогах республиканского значения проектами предусмотрена установка 109 единиц СГУ», – говорится в сообщении.

Объекты санитарно-гигиенических узлов будут функционировать на трассах Щучинск – Зеренда, обход г. Караганда, Тараз – Шымкент (Туркестанская область), Нур-Султан – Павлодар, Бейнеу – Акжигит, Жетыбай – Жанаозен, Петропавловск – Курган, обход Нур-Султана, Усть-Каменогорск – Рахмановские ключи (Бухтарма), Узынагаш – Отар, Курты – Бурылбайтал, Костанай – Карабутак, Кандыагаш – Макат, Ушарал – Достык, Атырау – Астрахань, Подстепное – Федоровка, Талдыкорган – Усть-Каменогорск, Балхаш – Бурылбайтал, Калбатау-Майкапшагай, Караганды – Балхаш, Курты – Капшагай, Мерке – Бурылбайтал.

В ближайшие 3 года планируется установить 116 единиц СГУ на эксплуатируемых дорогах по всей территории Казахстана, а также 79 единиц вдоль существующих и планируемых платных автодорог.

Данная программа позволит существенно увеличить привлекательность автомобильных дорог РК для всех пользователей, включая местное население, туристический поток и транзитных грузоперевозчиков, как отметили в пресс-службе.