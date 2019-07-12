Рейсовый автобус опрокинулся в Сырдарье, 20 человек пострадали

CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане в результате опрокидывания автобуса на трассе «Джизак — Ташкент» пострадали 20 человек. По словам водителя автобуса, причиной ДТП стало то, что его «подрезал» легковой автомобиль.

"11 июля 2019 года в Мирзаабадском районе Сырдарьинской области в 11.00 часов 51-летний водитель ООО «Гулистонкарвон транс сервис» А.А., управляя автобусом марки «Isuzu» на 125 км автомагистрали «Душанбе - Ташкент» не справился с управлением и опрокинулся на обочину. В результате ДТП двое пассажиров, находящихся в автобусе госпитализированы, еще восемнадцати оказана медицинская помощь", - отмечается в сообщении МВД.

Со слов водителя, причиной ДТП стало то, что по дороге автобус «подрезал» неустановленный автомобиль марки «Spark». Ведется доследственная проверка.