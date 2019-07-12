В Ташкенте водитель автокрана погиб от удара током, задев линии электропередач

CA-NEWS (UZ) - В Ташкенте водитель автокрана погиб от удара током, задев линии электропередач. После удара током произошло возгорание, что привело к пожару на стройке.

В Ташкенте 12 июля в 11:49 в Сергелийском районе на стройке загорелся автокран, сообщает Управление пожарной безопасности города Ташкента.

Боевые пожарные расчёты прибыли на место пожара в 12:00 часов и ликвидировали пожар в 12:34 часов. На ликвидацию пожара задействовано 2 единицы пожарной техники.

Предполагаемая причина пожара - контакт стрелы автокрана с высоковольтными линиями электропередач.

В результате поражения током скончался водитель автокрана.

Сумма причинённого ущерба устанавливается.