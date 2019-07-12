Береговая охрана США захватила около 8 тонн кокаина на подводной лодке у побережья Колумбии

CA-NEWS (CA) - Береговая охрана США захватила около 8 тонн кокаина на подводной лодке, обнаруженной в Тихом океане в районе побережья Колумбии, передает NHK.



Представители Береговой охраны заявили, что действовали по сообщению о том, что небольшая подводная лодка в водах рядом с этой южноамериканской страной несет на борту наркотики.

На отснятых кадрах видно, как два судна Береговой охраны преследуют так называемую нарко-субмарину - подводную лодку, способную наполовину погружаться в воду.

На кадрах видно, как сотрудник Береговой охраны кричит по-испански, приказывая лодке остановиться, а затем перепрыгивает на нее и стучит по люку.

Всего было захвачено более 7,7 тонны кокаина, стоимость которого на черном рынке превышает 200 миллионов долларов.