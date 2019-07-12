Где спастись от жары в Центральной Азии? (обзор аквапарков)

CA-NEWS (UZ) - В странах Центральной Азии начался самый жаркий период лета, называемый «чилля», что в переводе с фарси означает «сорок дней». Это период изнуряющего 40-дневного безветренного летнего зноя, который длится с конца июня до начала августа.

На этой и следующей неделе по всему региону синоптики прогнозируют аномальную жару. Жарче всего будет в Туркменистане, Узбекистане и на юге Казахстана, обещают не меньше +45ºС. Провести такие жаркие дни с комфортом можно только под кондиционером или у бассейна. «Открытая Азия онлайн» рассказывает где и почем могут охладиться жители и гости Центральной Азии.

Казахстан, +41-45ºС

Не так давно в Алматы открылся аквапарк «Майами», где входной билет стоит 5 799 тенге ($15). Стоимость детских билетов от 3 899 до 4 399 тенге ($10-$11,5), в зависимости от длительности пребывания.

Если же нужно отдохнуть на воде всей семьей и при этом не слишком потратиться, тогда есть аквапарк «Family Park». В нём в будние дни взрослый билет можно купить за 4 200 тенге ($11); детский — за 3 000 тенге ($7,7). В выходные и праздничные дни: взрослый билет — 4 800 тенге ($12,5), детский — 3 600 тенге ($9). Для детей до 2-х лет посещение бесплатно.

Кыргызстан, +36-37ºС

Жители Кыргызстана от городской жары спасаются на Иссык-Куле, но если нет такой возможности, два десятка столичных бассейнов служат неплохой альтернативой.

В крупнейшем аквапарке Бишкека «Ала-Тоо» водные аттракционы работают круглый год, вне зависимости от погоды. Здесь есть открытые и закрытые бассейны, четыре горки, джакузи, бассейны с гидромассажем. Парк работает без выходных с 9.00 до 01.00. Стоимость: от 290 до 700 сомов ($4-$10), разработаны тарифы для взрослых и детей. Для малышей ростом до 120 см или до 4-х лет вход свободный.

Кроме аквапарка «Ала-Тоо» в Бишкеке имеются ещё два десятка водно-развлекательных центров и бассейнов, в том числе при крупных отелях. В бассейнах действуют месячные абонементы с тарифами для пенсионеров, детей, взрослых и занятия с инструктором.

Таджикистан, +38-41ºС

В самом большом в Таджикистане аквапарке «Обшорон» гостей ожидают семь бассейнов, четырнадцать водных аттракционов и горок. Вход в аквапарк (до обеда) детям до 12 лет по 10 сомони и взрослым по 20 сомони, что равняется $1 и $2 соответственно. После обеда цены в два раза выше: детям ( до 12 лет) по 20 сомони и взрослым по 40 сомони, $2 и $4 соответственно.

Туркменистан, +40-46ºС

Самый крупный аквапарк в Туркменистане открыли прошлым летом в национальной турзоне «Аваза», на берегу Каспийского моря. 3-х этажный крытый аквапарк занимает более 41 тысячи квадратных метров и предназначен для купания в любое время года. Здесь установлен искусственный рафтинговый канал протяжённостью более 800 метров, предназначенный для сплава на надувных лодках. Одна из его особенностей - это маршрут, пролегающий через пещеры и создающий у туристов ощущение отдыха в горах и на берегу моря одновременно. Дневной билет в аквапарк на одного взрослого человека стоит 120 манат ($33 по госкурсу или около $6 по курсу «черного рынка»).

Узбекистан, +40-45ºС

В Ташкенте вход в один из популярных аквапарков Limpopо стоит от 30 000 сум до 60 000 сум ($3.5-$7) в зависимости от времени пребывания. Стоимость билетов для детей от 3 до 12 лет — от 17 000 сум до 30 000 сум ($2-$3,5). Детям до 3-х лет бесплатно. Всего в городе 12 крытых бассейнов, 9 аквапарков и 18 открытых бассейнов, не считая детских бассейнов и бассейнов при гостиницах.

Если нет возможности переждать жару у воды, воспользуйтесь приемами, которые использовали жители Центральной Азии с давних пор:

• Не ходите под солнцем с непокрытой головой;

• Ограничьте пребывание на улице с 12 до 16 часов, в это время, солнце наиболее активно

• Одежду лучше носить свободную из хлопка или льна, предпочтительно светлых тонов;

• Побольше пейте — кислое молоко, зелёный чай или разведённую в остывшей кипяченной воде "чакку" с зеленью (местный вариант окрошки). Помните, что алкоголь, кофе и сладкая газировка только усилят жажду и обезвоживание;

• Для поддержки сердечно-сосудистой системы ешьте тутовник, абрикос и изюм;

• Если нельзя избежать выхода на открытое солнце, положите на плечи влажный платок (марлю).