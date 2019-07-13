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  13 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Сурхандарье от побоев мужа скончалась женщина, которую власти заставили мириться со своим супругом несмотря на постоянные побои
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CA-NEWS (UZ) -  В Сурхандарье скончалась 32-летняя Максуда Алимардонова, передает upl.uz.

Женщина скончалась в результате побоев мужа. Инцидент произошел 10 июня текущего года.

Максуда умерла из-за перелома черепа. Муж женщины регулярно избивал ее. Несмотря на побои махаллийский комитет и комитет женщин заставили помириться супругов. По словам матери Максуды, уже в течение месяца правоохранительные органы не предпринимают меры для наказания мужа ее дочери. Стоит отметить, что мужчина в момент инцидента находился под воздействием алкоголя.

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