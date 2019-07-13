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  13 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Турецкие рабочие провели очередной пикет у туркменского посольства в Анкаре

CA-NEWS (TM) -  12 июля в 10 часов утра по местному времени в Анкаре перед посольством Туркменистана прошел очередной пикет турецких рабочих с требованием выплатить долги по зарплате, передает Хроники Туркменистана.

25 человек, которые возводили в Туркменистане различные объекты, в течение уже трех лет не могут получить зарплату от туркменской фирмы «Ajaýyp bina».

Это не первая акция протеста строителей. До этого пикет, также у Посольства, был проведен в марте. Однако его работники объяснили пришедшим, что необходимо письменное обращение о встрече, после чего вызвали сотрудников полиции, чтобы они навели порядок и разогнали митингующих.

5 февраля 2018 года в Стамбуле состоялась встреча строителей с руководством «Ajaýyp bina» и было подписано соглашение о признании долга. В то время задолженность туркменской фирмы перед 25 турецкими рабочими составляла $332 тысяч. Тогда им заплатили только $25 тысяч. В сентябре 2018 года – еще $30 тысяч, в ноябре – $20 тысяч, в феврале этого года – $10 тысяч. На сегодня долг составляет $248 тысяч.



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