РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  13 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Мальчика ударило током на игровой площадке в Нур-Султане
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CA-NEWS (KZ) -  В департаменте полиции столицы высказались об инциденте на детской площадке, в результате которого 13-летний ребенок оказался в больнице, передает NewTimes.kz.

- 12 июля около 18.00 часов в городскую детскую больницу был доставлен и с различными травмами госпитализирован несовершеннолетний. 13-летний мальчик получил телесные повреждения на игровой площадке (футбольное поле) по улице Конституции. Обстоятельства инцидента выясняются. По данному факту проводится досудебное расследование. Назначены необходимые экспертизы, по результатом которой будет принято процессуальное решение, - сообщили в полиции.

По словам очевидцев, он задел линию электропередач, которая проходила поверх ограждения. Получив удар током, мальчик упал и потерял сознание. Свидетели ЧП рассказали, что после удара током мальчик пережил клиническую смерть, но приехавшие врачи смогли спасти ребенка.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Таджикистан и Казахстан планируют увеличить товарооборот до $2 млрд
  • В Узбекистане женщина умерла после очередного избиения мужем
  • Шавкат Мирзиёев поздравил президента Монголии
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×