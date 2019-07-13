В Таджикистане стартовал новый проект по доступу к информации

CA-NEWS (TJ) - Общественная организация «Независимый центр по защите прав человека» реализует проект «Содействие в улучшении правовой среды для медиа в Таджикистане», передает Avesta.

В Таджикистане действует несколько нормативных правовых актов, регулирующих право на доступ к информации, в которых указаны разные сроки получения (предоставления) информации. Так, например, действуют законы Республики Таджикистан «Об обращении физических и юридических лиц» (срок получения информации 15 дней; в случаях, когда необходимо дополнительное изучение, срок продлевается до 30 дней), «О праве на доступ к информации», «Об информации», «Об информатизации», «О защите информации», профильные законы: «О периодической печати и других СМИ» (3 дня), «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» (15 дней), «О телевидении и радиовещании», «Об экологической информации», «Кодекс об административных процедурах» (по деятельности административных органов) и так далее.

Наряду с этим, Уголовным Кодексом РТ предусмотрена ответственность за отказ в предоставлении гражданину информации (ст. 148) и воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста (ст. 162). Но, как показывает практика, по указанным статьям до настоящего времени не было возбуждено ни одного уголовного дела.

В рамках проекта предполагаются подготовка пакета нормативно-правовых актов, касающихся рекомендации 10 ОЭСР, проведение образовательных мероприятий для медиаюристов, организация правовых консультаций для представителей СМИ, блогеров, активистов социальных сетей и широкого круга лиц. На весь период реализации проекта предполагается освещение проблем доступа к информации.

Юристы ОО «Независимый центр по защите прав человека» в рамках проекта «Содействие в улучшении правовой среды для медиа в Таджикистане» предоставляют юридическую помощь по вопросам реализации права на доступ к информации, а также правовое обеспечение доступа к информации о деятельности органов государственной власти и информации, представляющей общественный интерес, юридическое сопровождение запросов на получение информации, в частности, представляющей общественный интерес.

По словам юристов, вопрос доступа к информации является актуальным в наших реалиях, так как зачастую затребованная информация предоставляется с нарушением сроков, предусмотренных действующим законодательством Таджикистана.

В отдельных случаях ответы на письменные запросы предоставляются после обжалования действий (бездействий) должностных лиц. Проект позволит обратившимся гражданам получить квалифицированную юридическую помощь по вопросам доступа к информации.