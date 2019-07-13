РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  13 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Касым-Жомарт Токаев наградил Валентину Матвиенко орденом "Дружба"

CA-NEWS (KZ) -  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о награждении спикера Совета Федерации России Валентины Матвиенко орденом "Достык" ("Дружба") І степени, сообщила 12 июля пресс-служба главы государства.

"За вклад в укрепление и развитие двусторонних отношений между Республикой Казахстан и Российской Федерацией наградить орденом "Достык" І степени Матвиенко Валентину Ивановну – председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации", - говорится в тексте указа.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • В Ташкенте водитель автокрана погиб от удара током, задев линии электропередач
  • Глава Комитета женщин Узбекистана назвала продавщиц рынка «бездуховными и непросвещёнными»
  • В какой из стран Центральной Азии наиболее высокий уровень самоубийств?
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×