Касым-Жомарт Токаев наградил Валентину Матвиенко орденом "Дружба"

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о награждении спикера Совета Федерации России Валентины Матвиенко орденом "Достык" ("Дружба") І степени, сообщила 12 июля пресс-служба главы государства.

"За вклад в укрепление и развитие двусторонних отношений между Республикой Казахстан и Российской Федерацией наградить орденом "Достык" І степени Матвиенко Валентину Ивановну – председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации", - говорится в тексте указа.