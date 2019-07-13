В Узбекистане ужесточат закон об охране объектов культурного наследия

CA-NEWS (UZ) -

Парламентарии Узбекистана приняли поправки, призванные усилить степень ответственности за несоблюдение закона об охране и использовании объектов культурного наследия. Информацию об этом 11 июля 2019 года опубликовал вице-премьер республики Азиз Абдухакимов на собственной странице в Facebook, передает sng.today.

Чиновник разъяснил, что нововведение вступит в силу сразу после его подписания сенатом и президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

Новые нормы предусматривают повышенную ответственность за порчу, разрушение или уничтожение охраняемых государством материальных объектов культурного наследия. Это может быть штраф от 100 до 300 минимальных размеров заработной платы (МРЗП) или общественные работы длительностью до 360 часов, либо исправительные работы сроком до трех лет.

Если же действия вандала нанесут государству крупный ущерб, то наказание ужесточается. Тогда уже правонарушителя ожидает штраф от 300 до 500 МРЗП или обязательные общественные работы от 360 до 480 часов. В качестве «альтернативы» закон предусматривает ограничение или лишение свободы сроком от одного года до трех лет.

Ужесточение наказания распространяется и на случаи вандализма над объектами не являющимися культурным наследием, но расположенными на особо охраняемых территориях.

Абдухакимов отметил, что одного лишь принятия закона недостаточно для того, чтобы защитить культурно-историческое наследие. Он считает, что закон должен стать строгим не только на бумаге, но и на практике. Наказание должно быть неотвратимым, и без помощи общественного контроля тут не обойтись, добавил он. Премьер сказал, что одновременно с введением нового закона в действие нужно заняться ежедневной разъяснительной работой с населением и местными властями.