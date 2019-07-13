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  13 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Конгресс США ограничил право Трампа на начало войны с Ираном

CA-NEWS (CA) -  Палата представителей США проголосовала против военного удара по Ирану, одобрив поправку к проекту оборонного бюджета на 2020 финансовый год, запрещающую президенту Дональду Трампу выделять средств на проведение военных операций против Ирана без одобрения американских законодателей, передает "Ъ".

За поправку проголосовал 251 конгрессмен, еще 170 выступили против. Ранее соответствующую поправку рассмотрел Сенат, отклонивший предложение.

После того как в июне иранские военные сбили американский беспилотник, Дональд Трамп санкционировал нанесение удара по территории страны, но отменил это решение в последний момент из-за того, что могли погибнуть 150 человек.

В июне Вашингтон ввел новые санкции против Тегерана, при этом одними только экономическими мерами не ограничился. Ожидалось, что санкции будут введены и в отношении иранского министра иностранных дел.

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