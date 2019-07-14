В Ахангаране предпринимателям не заплатили за мебель и бытовую технику, взятые в долг для детсада перед визитом президента

CA-NEWS (UZ) - Владельцы частных магазинов в городе Алмалыке обратились в редакцию «Озодлика» с жалобой на Ташкентское областное управление дошкольного образования, руководство которого взяло у них в долг мебель и бытовую технику для детского сада «Калдиргоч», в который ожидался визит главы государства.

В разговоре с «Озодликом» владелец одного из частных магазинов в городе Алмалыке, попросивший нашу редакцию не разглашать его имени, говорит, что речь идет о мебели и бытовой технике общей стоимостью 76 миллионов сумов (около 9 тысяч долларов США).

– Накануне визита президента в этот детский сад, мы отдали им в долг мебель и бытовую технику общей стоимостью 76 миллионов сумов. Руководство Ташкентского областного управления дошкольного образования пообещало перевести деньги на наш счет после отъезда главы государства. Но с тех пор прошел месяц, все сроки, указанные в договоре, истекли, деньги мы до сих пор не получили. Они просто наглым образом обманули предпринимателей, – говорит собеседник.

О визите президента Узбекистана Шавката Мирзияева в детский сад «Калдиргоч» в городе Ахангаране Национальное информационное агентство УзА сообщало 1 июня этого года.

«Детский сад в махалле «Нугойкургон» сданный в эксплуатацию в преддверии 1 июня – Международного дня защиты детей, облегчил заботы местных жителей. Ведь в 4 основных и 3 краткосрочных группах появилась возможность воспитывать 160 детей в современных условиях. Здесь организованы летняя игровая площадка, бассейн, футбольное поле, спортивный и музыкальный залы, комнаты оснащены развивающими играми и наглядными средствами. Словом, есть все возможности для выявления и реализации таланта детей. В детском саду трудоустроены 32 специалиста», – говорилось в сообщении УзА.

В конце июня источники «Озодлика» сообщали о том, что в ходе визита президента Мирзияева в Ташкентскую область 1 июня этого года главе государства показали якобы запущенное в эксплуатацию детское дошкольное учреждение «Калдиргоч» в городе Ахангаране. Источники говорили, что на встречу с Мирзияевым вывели детей, которые являются воспитанниками совсем других детсадов.

После отъезда главы государства, данный детсад снова опустел, сообщали источники нашего радио.

Один из сотрудников Ташкентского областного управления дошкольного образования в недавнем разговоре с репортером «Озодлика» подтвердил информацию о том, что алмалыкским предпринимателям до сих пор не заплатили за мебель и бытовую технику, взятые в долг для детсада «Калдиргоч».

– Наш финансовый отдел пока не выделил деньги. Обещали перевести деньги на следующей неделе. Мы уже разговаривали с предпринимателями на эту тему, объясняли им ситуацию, – сказал представитель Ташкентского областного управления дошкольного образования.



Несмотря на то, что президент Узбекистана уже критиковал «показуху», устраиваемую во время его визитов в регионы, очковтирательство к приезду президента во многих областях республики до сих пор остается широко распространенным явлением.

Например, 25 мая этого года, накануне визита президента Мирзияева в Букинский район Ташкентской области, всю мебель многопрофильной поликлиники в городе Алмалыке перевезли в сельский врачебный пункт в селе «Бустон». После отъезда президента взятая в аренду мебель была возвращена на прежнее место.