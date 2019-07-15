ЕС и Туркменистан работают над рамочным соглашением о поставках туркменского газа в Европу

CA-NEWS (TM) - ЕС и Туркменистан работают над рамочным соглашением о поставках туркменского газа в Европу. Об этом сказал временный поверенный представительства ЕС в Туркменистане Любомир Фреборт, сообщает российское экономическое агентство «ПРАЙМ».

«Декларация о развитии сотрудничества в области энергетики между Туркменистаном, Азербайджаном, Турцией и ЕС, подписанная 1 мая 2015 года, служит основой для сотрудничества по подготовке рамочного соглашения о будущих поставках природного газа из Туркменистана в Европу», — сказал представитель ЕС в Ашхабаде.

Также в числе отраслей, привлекательных для европейских инвесторов, он назвал развитие туркменской газопроводной инфраструктуры как фактора энергетической безопасности Евросоюза.

По словам Фреборта, «ЕС остается одним из главных торговых партнеров Туркменистана». При этом он подчеркнул, что есть больше пространства для увеличения торгового обмена, который составил около 700 млн. евро в 2018 году (согласно статистике ЕС).

По мнению дипломата, свидетельством динамично развивающегося партнерства между ЕС и Туркменистаном, является решение Брюсселя укрепить свое присутствие в стране до полноценного представительства в 2019 году. «Это знаменует кульминацию двусторонних отношений, демонстрируя интерес ЕС к укреплению сотрудничества с Туркменистаном», — считает Фреборт.

Он подчеркнул, что модернизация двусторонних отношений позволит сторонам активизировать политический, экономический, секторальный диалог, отражающий желание ЕС сотрудничать с Туркменистаном в областях стратегического интереса, таких как безопасность, энергетика, транспорт, изменение климата и т.д.

В ходе визита Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини в Ашхабад в начале этого месяца, было подписано соглашение между правительством Туркменистана и Европейским Союзом, Европейским сообществом по атомной энергии Европейского Союза о создании, привилегиях и иммунитетах представительства ЕС в Туркменистане.п